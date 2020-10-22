Yüz yüze eğitimde 3. aşama tehlikesi

22 Ekim 2020 Perşembe, 05:30

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 Ekim’deki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ortaokul 5. ve lise 9. sınıfların 2 Kasım itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. Böylece yüz yüze eğitime başlamayan ortaokul 6. ve 7. sınıflar ile lise 10. ve 11. sınıflar olmak üzere sadece 4 sınıf grubu kaldı. Ancak yüz yüze eğitimde 3. aşamanın başlayacağının açıklandığı 20 Ekim’deki günlük hasta sayısının, birinci ve ikinci aşamanın başlayacağının açıklandığı günlere göre daha yüksek.19 Ekim’de 2 bin sınırını aşan günlük hasta sayısı, 20 Ekim’de 1894 olarak açıklandı. Bu sayı, yüz yüze eğitimde birinci aşamanın başlayacağının açıklandığı 7 Eylül’de 1703, birinci aşamanın başladığı 21 Eylül’de 1743, ikinci aşamanın başlayacağının açıklandığı 5 Ekim’de 1603, ikinci aşamanın başladığı 12 Ekim’de ise 1614 olarak duyurulmuştu.

SIKINTILAR SÜRÜYOR

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Yeni vaka sayısı paylaşılmadan, bilimsel veriler esas alınmadan alınan her karar, sorunları ve eşitsizlikleri daha da artırıyor. Okulların, sağlık riskine neden olmadan yüz yüze eğitime başlayabilmesi için vaka sayılarının Dünya Sağlık Örgütü’nün belirttiği oranın altına düşmesi gerekiyor. Ancak biz vaka sayısı bilgisine dahi sahip değiliz” dedi. Aydoğan, okullarda koruyucu malzeme ve yardımcı personel istihdamı sorununun devam ettiğini, derslik sayılarının yetersizliği nedeniyle bir sınıfta kaç öğrencinin olacağına ilişkin okullar genelinde uygulama birliği olmadığını vurguladı.