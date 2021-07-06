Yüzde 20’ye varan zamlar kapıda! Rekor farkın fiyatlara yansıması kaçınılmaz

06 Temmuz 2021 Salı, 11:28

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,94, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,01 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 17,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 42,89 oldu.

"YANSITILMASINI KAÇINILMAZ KILIYOR"



Dünya’dan Yener Karadeniz’e konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konfeksiyon ve Hazırgiyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat, ÜFE ve TÜFE arasındaki farkın çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Öyle bir marj yok. Hammaddenin hem döviz bazında artması hem de dövizin artması bunun yansıtılmasını kaçınılmaz kılıyor. Yeni sezon ürünlerinde minimum yüzde 15-20 arasında fiyat artışı yapılmazsa şirketlerin iç piyasaya verdiği ürünlerden para kazanması mümkün değil" değerlendirmesi yaptı.

"YÜZDE 15-20 BANDINDA FİYAT ARTIŞI"

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) Başkanı Yaman Tunaoğlu da ÜFE ile TÜFE arasındaki fark bu kadar açılmışken hem elektronik hem de beyaz eşyada fiyatlara yansımamasının düşünülemeyeceğini belirterek “Hiçbir tüketici zararına iş yapmak istemez. Bu yıl içinde son çeyrekte yüzde 15-20 bandından bir fiyat artışı olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz de benzer sebeplerle mutfak ürünlerinde yüzde 50’ye varan zam beklendiğini ifade etti.