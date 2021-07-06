Yüzme dünyasını üzüntüye boğan ölüm! Hakem Hasan Tosun ölüme yenildi
Türkiye Yüzme Federasyonu hakemi Hasan Tosun kalp krizi nedeniyle hayata veda etti.
Trabzon Havalimanı'nda Gaziantep uçağını beklerken kalp krizi geçiren Türkiye Yüzme Federasyonu hakemi Hasan Tosun, yaşamını yitirdi.
Türkiye Yüzme Federasyonu hakemlerinden, Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve Trabzon Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu Tesis Amiri Tosun, sabah saatlerinde uçakla Gaziantep'teki organizasyona gitmek üzere Trabzon Havalimanı'na geldi.
Uçağını beklediği sırada rahatsızlanan 46 yaşındaki Tosun, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tosun, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, AA muhabirine, Tosun'un vefatı nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Başımız sağ olsun. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Tosun'un cenazesi yarın İzmir'in Urla ilçesinde toprağa verilecek." ifadelerini kullandı.
Türkiye Yüzme Federasyonu ile Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de sosyal medya hesaplarından Tosun için başsağlığı mesajı yayımladı.
Öte yandan bir çocuk babası Tosun'un, yaklaşık 2 ay önce yeni tip koronavirüse yakalanarak tedavi gördüğü ve iyileştiği öğrenildi.
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