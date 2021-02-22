Yüzmede antrenörden yüzücüye cinsel istismar
Edirne'de düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu (TFY) kupasında yüzme antrenörü ve temsilciliği görevini sürdüren F.G., 17 yaşındaki sporcuyu cinsel istismara maruz bıraktı. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan F.G. Silivri Cezaevi'ne gönderildi.
Polis ve nöbetçi mahkeme dosyasındaki ifadelere göre, Edirne'de gerçekleşen Türkiye Yüzme Federasyonu Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası'nda Bursa bölgesi TYF antrenör ve yüzme temsilcilerinden F.G. 17 yaşındaki bir yüzücüyü cinsel istismara maruz bıraktı.
SİLİVRİ CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ
Sporcuyu odasına çağıran antrenöre suçüstü yapılırken, organizasyon yetkilileri durumu polise intikal ettirdiği ve alınan sporcu ifadelerinden sonra nöbetçi mahkemece tutuklanan F.G.'nin önce Edirne, ardından da Silivri Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne yakın kaynaklar, www.cumhuriyet.com.tr'nin gündeme getirdiği olayı doğruladı.
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