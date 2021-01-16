Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni detaylar: Sinopsisi paylaşıldı
J.R.R. Tolkien'in yarattığı Orta Dünya evreninde geçecek ve Amazon Prime'da yayımlanacak Yüzüklerin Efendisi dizisinin sinopsisi açıklandı.
Independent Türkçe'nin haberine göre, destansı bir anlatım biçimine sahip olacak dizinin sinopsisi şöyle:
"Amazon Studios'un yakında çıkacak dizisi Orta Dünya tarihinin meşhur İkinci Çağı'nın kahramanlık efsanelerini ilk kez ekranlara taşıyor. Bu epik drama J.R.R. Tolkien'in Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi eserlerinde geçen olaylardan binlerce yıl öncesinde geçiyor ve izleyicileri büyük güçlerin demirinin dövüldüğü, krallıkların zafere yükseldiği ve yıkıma uğradığı, beklenmedik kahramanların sınandığı, umudun pamuk ipliğine bağlı olduğu ve Tolkien'in kaleminden dökülen en büyük kötünün tüm dünyayı karanlığa boğmakla tehdit ettiği çağa geri götürecek.
Kısmi barışın olduğu bir dönemde başlayan dizi, kötülüğün Orta Dünya'da uzun zamandır korkulan biçimde yeniden ortaya çıkışıyla karşılaşan hem tanıdık hem de yeni bir dizi karakteri konu alıyor. Dumanlı Dağlar'ın en karanlık derinliklerinden, elflerin Lindon krallığının başkentinin görkemli ormanlarına, nefes kesen ada krallığı Numenor'dan haritanın en uzak noktalarına kadar, bu krallıklar ve karakterler onlar göçüp gittikten sonra da yaşayacak bir miras yaratacak."
Dizinin orijinal Twitter hesabı kısa süre önce iki mesajla birlikte bir harita görüntüsü paylaşmıştı:
"Hepsine hükmedecek tek bir yüzük, hepsini o bulacak. Gölgeler içindeki Mordor diyarında hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak."
Welcome to the Second Age: https://t.co/Tamd0oRgTw— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) March 7, 2019
Bu mesajın yanı sıra, "İkinci Çağ'a hoşgeldiniz" ifadesi de yer almıştı. Tolkien'in yarattığı mitolojide İkinci Çağ, Sauron'un yüzüğü de dahil güç yüzüklerinin ortaya çıktığı dönem.
Dizinin oyuncuları arasında Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark gibi isimler yer alıyor.
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