'Yüzüklerin Efendisi'nin Aragorn'u Viggo Mortensen'den Wolverine açıklaması

10 Şubat 2021 Çarşamba, 09:20

"Yüzüklerin Efendisi" (The Lord Of The Rings) film serisinin yıldızı Viggo Mortensen, 2000 yapımı "X-Men"deki Wolverine (Hugh Jackman) karakteri için o dönem 20th Century Fox ve yönetmen Bryan Singer'la görüştüğünü söyledi.



Mortensen, aynı karakteri defalarca canlandırma fikrini rahatsız edici bulduğu için teklifi geri çevirdiğini belirtirken, oğlunun da bu kararı almasında pay sahibi olduğunu ekledi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, ünlü oyuncu şöyle konuştu:

"Aynı karaktere ait bitmek bilmeyen filmlere bağlı kalma düşüncesi o dönem beni rahatsız ediyordu. Bu konuda gergindim."

Altmış iki yaşındaki oyuncu, oğlu Henry'yi de kendisine şans getirmesi için Singer'la yaptığı toplantıya götürdüğünü ifade etti. Sıkı bir "X-Men" hayranı oğlunun, Singer'ın Wolverine başta olmak üzere "X-Men" üyelerini tasvir edişini beğenmediğini ve "Bu yanlış, bu böyle değil" dediğini aktardı.

Mortensen, yönetmenin daha sonra, oğluna Wolverine'i bilip bilmediğini sorduğunu Henry'nin "Evet ama o böyle görünmüyor" dediğini belirtti.

Toplantının geri kalanı Singer'ın, oğluna yaptığı değişiklikleri açıklamaya çalışmasıyla geçerken Mortensen sözlerini şöyle sürdürdü :

"Oradan çıktık. Henry, yönetmenin anlattığı şeyleri değiştirip değiştirmeyeceğini sordu. Ben de 'Hiç sanmıyorum' dedim. Ben zaten kabul etmeyecektim çünkü bunu yıllarca yapmak istediğimden emin değilim. (Ancak) Bundan birkaç yıl sonra üç Yüzüklerin Efendisi filmi çektim. Yani kim bilebilirdi ki?"

İlk tercih olmasa da Jackman, Wolverine'i X-Men serisinin en popüler karakteri haline getirmiş, 17 yıl boyunca 8 filmde süper kahramana hayat vermişti.

Mortensen de "Bence Jackman harikaydı. Eminim hiç kimse, bunu ondan daha iyi yapacak bir kişiyi hayal edemezdi" dedi.