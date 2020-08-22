Zafer Bayramı etkinlikleri yasaklandı

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 20:36

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98'inci yıl dönümünde yurt genelinde yapılacak etkinlikler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 19 Ağustos 2020 tarihinde 81 il valiliklerine gönderilen genelge ile yasaklandı. Genelgede, “30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98.yıl dönümü münasebetiyle belirtilen program dışında herhangi bir etkinlik yapılmasına müsaade edilmemesi” ifadelerine yer verildi.

İşte o genelgenin kararları:

30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. yıl dönümü münasebetiyle il/ilçelerimizde yapılacak kutlamaların içerisinde bulunduğumuz Pandemi süreci göz önüne alınarak;

-Çelenk sunma programının, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, şehit ve gazi derneklerinden birer temsilcinin katılımıyla maske kullanımı ve mesafe kuralına riayet edilmesi suretiyle asgari düzeyde gerçekleştirilmesi,

-Valilik ve kaymakamlıklarda tebriklerin kabulü programı yapılmaması ve Valiliklerce resepsiyon düzenlenmemesi,

-Şehitlik ziyaretlerinin asgari katılımla maske kullanımı, mesafe kuralına uygun ve kısa süreli olarak icra edilmesi,

-Bütün vatandaşlarımızın evlerinin cam ve balkonlarını Şanlı Bayrağımız ile donatılmaları yönünde Valilik/Kaymakamlıklarca teşvik edici paylaşımlarda bulunulması,

-30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98.yıl dönümü münasebetiyle belirtilen program dışında herhangi bir etkinlik yapılmasına müsaade edilmemesi,

-Programın yapılacağı alanlarda Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesi yapılan il ve ilçeler başta olmak üzere güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede alınması,

Hususlarının başta Vali Kaymakamlar olmak üzere il/ilçedeki sıralı/sorumlu amirler tarafından bizzat takip edilmesini, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlanmasını ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle arz ve rica ederim.

MALAZGİRT SERBEST, 30 AĞUSTOS YASAK!

1071 Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümünü nedeniyle Muş’un Malazgirt ve Bitlis’in Ahlat ilçelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenecek etkinlikler için AKP’li Belediye Başkanları sosyal medya’da çağrıda bulundu.

Ülkemizin içerisinde bulunduğu Koronavirüs pandemi koşulları nedeniyle Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü için etkinlikler serbest olurken, 81 İl Valilikleri sırayla Büyük Taaruz’un 98.yılında yapılacak kutlama etkinliklerini Covid-19’u bahane ederek yasakladıklarını açıkladı.

“ENGEL OLMAYI BAŞARAMAYACAKSINIZ!”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kutlamanın yasaklamasına karşı Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) konuyla ilgili açıklama yayınladı.

HKP Genel Merkezi, “Keşke Yunan Galip Gelseydi”cilerin gücü 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı yasaklamaya yetmeyecek!” başlıklı açıklama yayınladı. HKP’den yapılan açıklamada, “23 Nisan’larda, 19 Mayıs’larda, 30 Ağustos’larda, 29 Ekim’lerde, 10 Kasım’larda Halkımızın Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın coşkusunu yaşamasına, Mustafa Kemal’le, onun mirasıyla buluşmasına engel olmayı başaramayacaksınız! Buna izin vermeyeceğiz!” ifadelerine yer verildi.

Afyon Valiliği, sosyal medya hesabından gelen yazı doğrultusunda yasaklandığını duyurmuştu.