Zafer coşkusu yasak dinlemez

30 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

Bayram hazırlıklarını tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal mesafe kuralına uygun olarak Kemerburgaz Kent Ormanı, Maltepe, Kadıköy, Miniatürk ve Yenikapı’da çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Etkinlikler Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sabah saat 09.30’da Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakması bile başlayacak.

Kemerburgaz Kent Ormanı’nda çocuklar için uçurtma şenliği, oyun atölyeleri ve mini ödüllü yarışmalar yapılacak. İBB, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’nda da ücretsiz ve sınırlı katılımla bugün akşam saat 20.00’de DJ performansı ile kutlamaları başlatacak. Ayrıca 30 Ağustos için özel olarak tiyatro oyunu da sahnelenecek.

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda İBB’nin desteğiyle gerçekleşen “Park Et Seyret” etkinlikleri yapılacak. Bu akşam Nâzım Hikmet’in ölümsüz eseri Kuvayi Milliye Destanı, farklı bir yorumla yeniden hatırlanacak.

Orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan, Türk edebiyatının başyapıtlarından olan eserden esinlenerek hazırladığı “Kuvayi Milliye’nin İnsan Manzaraları”, izleyiciyle buluşacak. Ardından Haluk Levent’in sahne alacağı konser gerçekleştirilecek

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

İBB, denetimindeki toplu taşıma araçlarının bugün ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. Uygulamanın; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacağı kaydedildi.

FİKİRTEPE’DE ZAFER ALAYI

Kutlamalar kapsamında saat 20.00’de de Fikirtepe Mandıra Caddesi’nde sosyal mesafe kurallarına uygun Zafer Alayı düzenlenecek. Merdivenköy’de bulunan Kadıköy Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi önünden başlayacak kortej, Fikirtepe Köprüsü’nde son bulacak.

‘ZAFER YOLU’ SERGİSİ AÇILDI

Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel ‘Zafer Yolu Sergisi’ düzenledi. Barbaros Meydanı’nda yurttaşlara açılan sergide Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’ndan başlayarak Milli Mücadele’yi gerçekleştirği ‘Zafer Yolu’ tarihine kadar olan süreç anlatılıyor.

30 AĞUSTOS’A RESEPSİYON YOK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve devlet erkânı, bugün saat 11.00’de önce Anıtkabir’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Yüce Önder Mustafa Kemal’in Atatürk’ün huzuruna çıkacak. Devlet erkânının ardından Anıtkabir, yurttaşların ziyaretine açılacak. Anıtkabir’e maskesiz kimse alınmazken, ziyaretçilerin de girişte ateşi ölçülecek ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek. Ardından Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda tebrikleri kabul edecek. Koronavirüs nedeniyle her yıl düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonu ise bu yıl gerçekleştirilmeyecek. Başkentte ayrıca TBMM’den, Ulus’taki Birinci Meclis’e “Zafer Yürüyüşü” yapılacak.

İZMİR’DE ZAFER TURU

İzmir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ilk adresi Cumhuriyet Meydanı olacak. Sabah saat 09.30’da çelenk koyma etkinliğiyle başlayacak program, saat 10.30’da Kadifekale Şehitliği’ndeki törenle devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’nin Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk törenine katıldıktan sonra, bando eşliğinde üstü açık otobüsle kentte 30 Ağustos Zafer Turuna çıkacak ve halkı selamlayacak. Büyükşehir Belediyesi, Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos’ta başlattığı Zafer Bayramı kutlamalarını 9 Eylül tarihine kadar sürdürecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kişisel sosyal medya hesaplarından da #Dumlupınardanİzmire etiketiyle İzmir’in kurtuluş günü 9 Eylül’e kadar yaşanan önemli gelişmeleri aktarmayı devam ettirecek. 30 Ağustos kutlamaları, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nin (APİKAM) “Adım Adım Zafere” sergisi ile sürecek. Sergi, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından İzmir’in kurtuluş günü 9 Eylül 1922’ye kadar yaşananları tarihsel belgeler, görseller, haritalar ve gazete haberleri ile anlatacak.

İLÇE BELEDİYELERİNDEN ETKİNLİKLER

Karşıyaka Belediyesi, “30 Ağustos Onurumuzdur” başlığı altında bugün saat 16.00’da bir söyleşi gerçekleştirecek. Ünlü tarihçi Prof. Dr. Ergün Aybars’ın katılacağı söyleşiyi Haluk Işık yönetecek. Bornova’da ise fener alayı düzenlenecek. Bornova Viyadükleri altından saat 20.00’de başlayacak kortej geçişi, Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Selçuk Belediyesi, 30 Ağustos akşamı saat 20.30’da Türkiye’nin önde gelen piyanistlerinden Dengin Ceyhan “Kurtuluştan Zafere” adlı piyano resitali ile Efes Antik Kenti Odeon’da müzikseverlerle buluşacak.

SAK’TAN ÖZEL GÖSTERİ

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK), Zafer Bayramı’nı dalış yaparak kutladı.

BALIK ADAMLAR TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK POSTERİ

Kayseri'de Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri, Merkez Kocasinan ilçesi Kuşçu Mahallesi'ndeki Yamula Baraj Gölü'nde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

‘ANADOLU TOPRAĞI UYANIYOR’A BÜYÜK İLGİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü dolayısıyla “Anadolu Toprağı Uyanıyor” adlı gösterimle perdelerini açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de katıldığı gösteri, büyük beğeni aldı.