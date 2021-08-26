‘Zaman daralıyor...’ DSÖ’den koronavirüsün kökeniyle ilgili açıklama
Dünya Sağlık Örgütü’nden bilim insanları koronavirüsün kökenine ilişkin yaptıkları araştırmalarla ilgili açıklamada bulundu.
DSÖ'den koronavirüsün kökenini araştıran bilim insanları, virüsün nereden çıktığına ilişkin daha fazla araştırma yapabilecek zamanın hızla tükendiğini söyledi.
Nature dergisine yazan bilim insanları, mart ayında hazırladıkları bu raporun duran bir sürecin ilk adımı olduğunu söyledi. Bilim insanları “Çin ekibi o zaman da şimdi de açık veri paylaşmak konusunda isteksizdi” dedi.
Sputnik Türkçe’nin haberine göre bilim insanları, virüsün tam olarak nereden çıktığını anlamak için antikor testleri yürütece zamanın giderek tükendiğini ekledi.
NE OLMUŞTU?
Ocak ayında uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, yetkililerle konuşmak ve kurumları görmek üzere Çin’in Vuhan kentine gitmişti. 28 günlük incelemelerin sonunda hazırlanan raporda ekip, virüsün yüksek bir ihtimalle hayvanlardan insanlara geçtiğini, 'laboratuvar sızıntısı' seçeneğinin oldukça düşük olduğunu yazmıştı.
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