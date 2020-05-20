Zamanı değil!

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Özel okulların büyük çoğunluğu 2020-2021 eğitim ücretlerini açıkladı. Yıllık eğitim ücreti 30 bin TL olan okul da var 80 bin TL olan da. Bu ücretlere yemek, kitap, kırtasiye, servis, forma vb. eklenince yıllık maliyet kimi okullarda 100 bin lirayı geçiyor. En yüksek ücretli özel okul olan Robert Koleji henüz 2020-2021 eğitim ücretini açıklamadı ama bu okulun yatılı eğitim ücretinin yıllık 200 bin liraya yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, özel okulların eğitim ücretlerine en çok yüzde 16 - yüzde 17 zam yapabileceklerine dikkat çekerek “Fazla yapmaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı müdahale eder’’ dedi.

Çocuğunu özel okula kaydettirmek isteyen velilere uyarılarda bulunan Dal, şunları söyledi:

“Sosyo ekonomik yapınıza uygun okul seçin. Uzun, 4, 8, belki 12 yıl sürecek bir süreç bu. Uzun vadeli düşünün. Yaşadığınız bölgeden çok uzak kurum seçmeyin. Kurumun sahibi kimdir? Mutlaka araştırın.

5-6 okulluk bir liste yapın, sonra da bu okulları gidip görün. Hem kurumun fiziki yapısına bakın hem müfredatını, uygulamalarını öğrenin.”

VELİLER ÇARE ARIYOR

14 özel okuldan yaklaşık 50 velinin oluşturduğu ‘’Tribeca’’ adlı grup, okul ücretleri ve ödeme koşullarının veliler için daha uygun koşullara gelmesi için çalışıyor. Grupta yer alan veliler, Tribeca’da oluşturulan görüş ve önerileri kendi okullarındaki velilerle paylaşarak yararlanmalarını sağlıyor. Veliler, 2020-2021 dönemi okul ücretlerinde artış yapılmamasına yönelik kamuoyu yaratmak için #egitimdezamzamanidegildir hashtag’i ile sosyal medyada paylaşımlar yapıyor.

Velilerin talepleri şöyle:

- Okulların ücretleri geçen yıl seviyesinde tutulsun ve ödeme koşullarında iyileştirmelere gidilsin.

- 2020-2021 dönemi okul ücretlerinde artış yapılmasın.

- MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki özel okul ücretleri artış formülünde bulunan yüzde 5 sabit oranı kaldırılsın.

- Özel okul ücretlerindeki yüzde 8 KDV yüzde 1’e indirilsin.

ÜCRETLER CEP YAKIYOR

Bazı özel okulların 2020-2021 ücretleri şöyle:

ENKA OKULLARI

Anaokulu: 75 bin 89 TL

3. sınıf: 62 bin 60 TL.

5. sınıf: 66 bin 820 TL

6. sınıf: 67 bin 349 TL

TED RÖNESANS

Anasınıfı: 42 bin 952 TL

İlkokul: 49 bin 295 TL

Ortaokul 52 bin 265

Lise: 55 bin 507

FMV IŞIK (Nişantaşı)

Anaokulu: 43 bin 950 TL

İlköğretim: 58 bin 300 TL

Lise: 59 bin 850 TL

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI

(Ayazağa ve Beylerbeyi Kampusu)

Anaokulu: 48 bin 900 TL

İlkokul: 60 bin 500 TL

Ortaokul: 61 bin 500 TL

Lise: 61 bin 600 TL +KDV

İSTEK ACIBADEM

Anaokulu hazırlık: 37 bin 600 TL

İlkokul: 52 bin 500 TL

Ortaokul: 57 bin 500 TL

Anadolu Lisesi: 63 bin 500 TL

Fen Lisesi 63 bin 500 TL +KDV

ST. JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

74 bin 430 TL

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI

(30 Mayıs’a kadar geçerli peşin eğitim ücreti)

İlkokullar

1.-4. Sınıf: 60 bin TL

Ortaokullar

5.-8. Sınıf: 61 bin 500 TL

Kolej ve Fen Lisesi Hazırlık: 63 bin TL

‘SERVİS PARALARI ÖDENSİN’

İstanbul’da çok farklı ücretlerle eğitim veren özel okullar var. Aralarında yabancı özel okulların da bulunduğu bazı özel öğretim kurumlarının ücretleri, yemek, servis, kitap, kırtasiye vb. de eklenince yıllık 100 bin TL’yi buluyor, hatta kimisi geçiyor. Bu rakamın altında özel okul da bulmak mümkün elbette. Büyük bir grup özel okulun eğitim ücreti 30-40 bin TL arasında. Bu rakamların altında eğitim veren özel okul bulmak da mümkün. Ancak veliler, bu paraların karşılığını alamadıklarından, her yıl yapılan zamlardan bunaldıklarından yakınıyor.

Özellikle de salgın sürecinde işsiz kalan, ekonomik sıkıntı yaşayan veliler, önümüzdeki öğretim yılında bu ücretleri nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünüyor. Bu öğretim yılı başında servis ve yemek ücretlerini peşin ödeyen veliler, ikinci dönem için ödedikleri miktarın kendilerine ödenmesini bekliyor.