"Zamanın Kül Dediği" okuyucusuyla buluştu

25 Ağustos 2020 Salı, 11:03

Ömer Burçin Özkişici'nin Anima etiketiyle yayımlanan ikinci şiir kitabı "Zamanın Kül Dediği", raflarda yerini aldı.

Editörlüğünü Kenan Yücel'in üstlendiği kitap, Gezi Direnişi ve Suruç katliamı gibi toplumsal meselelere değiniyor.

Kitapta, 23 Ekim 1992'de Adana'da işkence ile öldürülen Remzi Basalak'a ithaf edilmiş bir şiir de yer alıyor.

Şair Özkişici bu şiirle, '80 sonrası büyük ölçüde apolitize olan ve kabuğuna çekilen şiir anlayışıyla arasına net bir çizgi' çektiğini söylüyor.

Toplumsal sorunlarla bireysel sorunların birlikte ele alındığı "Zamanın Kül Dediği" toplumsal eşitliğin ve özgürlüğün kurulacağı bir dünyaya olan inancı aktarıyor.