Zara, Türkiye'den çekiliyor mu? İşte yanıtı
Inditex'in korona virüs salgını sonucu tarihinde ilk kez zarar ettiğini açıklayarak bin 200’den fazla küçük mağazasının kapatılacağını duyurulmuştu.
Tekstilde dünyanın en önde gelen oyuncuları arasında yer alan Inditex, koronavirüs salgını sonucu tarihinde ilk kez zarar ettiğini açıklayarak 1.200’den fazla küçük mağazasının kapatılacağını duyurdu.
Inditex, 1 Şubat- 30 Nisan'ı kapsayan ilk çeyrekte 409 milyon Avro ile tarihinde ilk zararını açıkladı. Inditex'in satışlarının Covid-19 nedeniyle yüzde 44 düştüğü belirtildi. Geçtiğimiz yıl ise aynı dönemde 734 milyon Avro kar elde etmişti.
Bloomberg HT’den Burak Karagöz'ün Türkiye Inditex yetkililerinden edindiği bilgiye göre dünya genelinde kapanan mağazaların yerine belirli bir plan dahilinde 450 yeni mağaza 2022’ye kadar açılacak,açılacak mağazaların büyük metrekarelerde ve teknolojik olarak gelişmiş mağazalar olacağına vurgu yapıldı.Mağazaların teknolojik alt yapıları için ise 1,7 milyar euro yatırım yapılacağı açıklandı
Inditex, internet satışlarında ise yüzde 50 artış kaydedildiğini açıkladı. Önümüzdeki 3 yıl içinde 1 milyar euroluk yatırımla e-ticareti ikiye katlamayı planladıklarını açıkladı.
Inditex Türkiye Yetkilileri Türkiye genelinde faaliyette bulunan 229 mağazanın performanslarından memnun olduklarını ve yıl sonuna kadar Türkiye’deki hiç bir mağazanın kapatılmayacağını açıkladı
Inditex bünyesinde Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho markaları bulunuyor.
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