Zehir solumak istemiyoruz

11 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Foça Ilıpınar Mahallesi sakinleri demir-çelik fabrikalarına ait cüruf kamyonlarının köyün ortasından geçmesine ve yetkililerin şikâyetlerine rağmen önlem almamasına isyan etti. Yol üzerinde toplanan vatandaşlar, “Köy içinden geçen yolu daha kısa ve kârlı olmasından dolayı kullanan şirketler, her gün onlarca köylünün hayatını tehlikeye atıyor. Dar yoldan geçen kamyonlar duvarlara zarar veriyor, kedi ve köpeklerin ezilmesine neden oluyor. Çocuklarımızı sokağa çıkaramıyoruz. Artık önlem alın. Yoksa yolu kapatıp geçişe izin vermeyeeğiz” dedi.

BAŞKAN DESTEK VERDİ

Eylem yapan yurttaşlara destek için gelen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, “Burada yaşayan insanlar, balkonlarında oturamıyor, yemek yiyemiyor, çoluğuna çocuğuna da sahip çıkamıyor. Bir tane çocuk sokağa çıkıp oynayamıyor. İlla ki burada bir çocuğun canının mı yanması lazım? Kedilere, köpeklere çarpıyorlar ve arkalarına bakmadan gidiyorlar. Tabelaları söküyorlar. Sonuçta burası bir mahalle içi. Biz kendilerini defalarca uyardık, defalarca söyledik ama önlem almıyorlar” diyerek tepki gösterdi. Ilıpınar Mahalle muhtarı Selçuk Tabaklı: “Mahalle halkından büyük ölçüde şikâyetler gelmektedir. Senelerdir halkın şikâyetlerinden dolayı bir sene önce yolların girişine ve çıkışına levha dikildi. Burası Foçaİzmir yoluna 5-6 kilometre. Levhalarda ‘kamyon ve römork giremez’ işareti vardı. Bu karar ortak olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve jandarmanın yetkisiyle dikildi. Jandarma denetim yapıyordu. Zaman zaman vatandaşımız 156’yı arayarak kamyonlardan şikâyetçi olup ara sıra ceza yazılıyordu. Levhalar dikildiğinde kamyonlar çoğunlukla önlenmişti fakat şu an aşırı derecede kamyon trafiği oluşmaktadır. Hayvanlarımızı bu yola çıkaramamaktayız. Mahalle sakinleri çocuklarını yola çıkaramıyor. Bu yol kadastro olmamasından dolayı kullanıma uygun değildir. Yetkililerden levhalar dikkate alınarak bu yolun kamyon ve TIR trafiğine yasaklanmasını istiyoruz. Vatandaşlar somut bir adım atılmazsa el ele verip veya beton bariyer koyup kamyonları yoldan geçirmeyecek” diye konuştu. Muhtar Tabaklı ayrıca, İzmir Valiliği başta olmak üzere birçok yere dilekçe verdiklerini ama bir sonuç alamadıklarını belirtti.