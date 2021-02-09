Zehirli balık kafalarından yiyen 8 çoban köpeği zehirlenerek öldü
Sakarya’nın Geyve ilçesinde küçükbaş hayvancılık yapan, vatandaşların sürülerini de otlatan Mehmet Ali Ünlü'ye ait 8 çoban köpeği, bölgeye atılan zehirli balık kafalarını yedikten sonra telef oldu. Köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü söyleyen Ünlü ile diğer hayvan sahipleri, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Geyve ilçesinin kırsal Sekiharman Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılık yapan Mehmet Ali Ünlü'ye ait 8 çoban köpeği, dün çevreye atılan balık kafalarını yedikten sonra telef oldu. Ünlü, köpeklerin bazılarının gözü önünde can çekişerek öldüğünü belirtirken, bölgedeki kurt, çakal gibi vahşi hayvanların da aynı balık kafalarından yedikten sonra telef olduğu ifade edildi.
Kendi hayvanlarının yanı sıra bölgedeki vatandaşların hayvanlarını da otlattığını belirten Mehmet Ali Ünlü, "Bu ne vicdansızlıktır. Bir canlıyı kasten öldürmek insanlığa sığar mı? Bu masum hayvanları katledenler en ağır biçimde cezalandırılmalı. Üzüntümüz bir yana, 400 adet küçükbaş sürümüz de şimdi sahipsiz kaldı” dedi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çevreye bırakılan balık kafalarından incelenmek üzere numune aldı. Yapılan araştırmada balık kafalarının zehirli olduğu belirlendi.
Olayın ardından Ünlü ve diğer hayvan sahipleri Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunurken, jandarma balıkları atan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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