Zeki Demirkubuz’un paylaşımı tartışmalara neden oldu

04 Haziran 2020 Perşembe, 13:17

"Masumiyet", "Kader", "Yeraltı", "Yazgı" gibi filmlerin yönetmeni Zeki Demirkubuz, dün yaptığı bir paylaşımla tartışmalara neden oldu.

Christopher McQuarrie'nin yazıp Bryan Singer'in yönettiği 1995 ABD yapımı "Olağan Şüpheliler" filmiyle ilgili yorum yapan Demirkubuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Olağan Şüpheliler filminde, karısı ve çocukları rehin alınarak teslim olmaya zorlanan Kaiser Soze’nin çatışmaya karısı ve çocuklarını vurarak başlaması, hayatta ve sanatta bugüne kadar gördüğüm en şahane karakter ve kararlılık gösterisidir. Olacaksa böyle olmalı insan."

Demirkubuz’un bu tweet’ine birçok sosyal medya kullanıcısı, karısını ve çocuğunu vuran bir karakteri övdüğü gerekçesiyle tepki gösterdi. Demirkubuz hayranları ise bunun sanatsal bir yorum olduğunu, tepki gösterilecek bir durum bulunmadığını söyledi.

İşte sosyal medya kullanıcılarından bazılarının yorumları:



















