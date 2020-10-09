'Zengin Mutfağı' Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde
Şener Şen’i yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüren 'Zengin Mutfağı' oyunu Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek.
Şener Şen’i yıllar sonra tekrar tiyatro sahnesine döndüren ‘Zengin Mutfağı’ oyunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Sahnede Bir Hayat’ etkinliği kapsamında Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyicilerle buluşacak.
Kadrosunda usta Şener Şen’in yanı sıra Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi tiyatrocuları buluşturan DasDas prodüksiyonu oyun ‘Zengin Mutfağı’, 21 Ekim akşamı saat 20.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sergilenecek.
Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan, Vasıf Öngören imzası taşıyan ‘Zengin Mutfağı’nın yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal üstleniyor.
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