Zenginler için kriz bitti, yoksullar için yeni başlıyor

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:04

Washington Post’un haberine göre Harvard ve Brown üniversitelerinin yanı sıra Bill & Melinda Gates Vakfı’nın da desteklediği araştırmaya öncülük eden Friedman, “Bu resesyon yüksek gelir sahibi çalışanlar için neredeyse bitti ancak düşük gelirli işçiler daha yolun yarısında" ifadesini kullanıyor.

Yapılan araştırma, saat başı 14 dolar (yaklaşık 103 TL) kazanan işçiler için istihdam seviyesinin pandemi öncesine kıyasla yüzde 20, 14-20 dolar arası kazananlar için de yüzde 16 daha az olduğunu, en yüksek seviyede maaş alan kesim içinse istihdam alanının tamamen eskiye döndüğünü gösteriyor.

Ulusal Emlakçılar Birliği de konut değerlerinin en yüksek seviyeye çıkmasıyla birlikte zengin Amerikalıların servetlerini yeniden toparladığı, hatta bazı durumlarda artırdığını kaydediyor.

K ŞEKLİ İYİLEŞME

Zenginler ve yoksullar için yapılan tahminlerde makasın gitgide açılması nedeniyle bu süreci “K” şeklinde iyileşme olarak nitelendiren bazı ekonomistler ise Washington’daki yönetimin siyasi hatalarının sorunları daha da şiddetlendirdiğini söylüyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Kongre’nin yeni bir kurtarma paketini henüz onaylamadığı belirtilirken, küçük işletmeleri hayatta tutmak ve 28 milyondan fazla işsiz insana destek sunmak için ilk olarak mart ayında kabul edilen federal teşviklerin önemli kısmının süresinin dolmak üzere olduğu ifade ediliyor.

Diğer taraftan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yöneticileri, ekonomideki hasarın kalıcı hale gelmemesi için Kongre’yi derhal harekete geçmeye çağırıyor.

Washington Post’a konuşan eski Fed Başkanı Janet Yellen, “Borsa, ekonomi değildir. Ekonomi, üretim ve istihdam demektir. Ekonominin her sektöründe fiili olarak zararlar yaşanıyor” diyor.

“Bu pandemi sıkıntılara ve kayıplara yol açıyor” diyen Yellen, “Bireyler ve işletmeler bu süreci yardım almadan atlatamayacak. Bunu ancak federal hükümet yapabilir” diye ekliyor.

Bu arada pandeminin ve ekonomik krizin ülkede en çok siyahi ve Hispanik semtleri vurduğu, birçoklarının gelir seviyesinin zaten salgın öncesinde düşük olduğu, ülkede koronavirüsün yol açtığı riskin hâlâ çok yüksek seviye olması nedeniyle bu kesimden insanların işlerine dönüş sürecinin de diğer gruplara kıyasla daha yavaş olduğu belirtiliyor.