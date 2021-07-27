Zerrin Özer'in paylaşımı hayvanseverlerin tepkisini çekti
Zerrin Özer'in sosyal medya hesabı üzerinden köpeklerle ilgili yaptığı paylaşıma tepki yağdı. Özer, gelen tepkiler sonrasında konuyla ilgili açıklama yaparak özür diledi.
Sanatçı Zerrin Özer'in sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı köpeklerle ilgili paylaşım, hayvanseverlerin tepkisini aldı. Özer, gelen tepkiler sonrasında konuyla ilgili açıklama yaparak özür diledi.
ÖZÜR DİLEDİ
Özer'in dün Instagram hesabından yaptığı, "Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.
Bazı hayvanseverler, "Keşke duygularınızı dile getirirken en sadık dostlarımızı aşağılayacak ifadeler kullanmasaydınız. Çünkü hiç hak etmiyorlar, tüm kötülük insanlardan geliyor" yorumunu yapınca, sanatçı özür diledi.
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