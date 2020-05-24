Zeydan Karalar'a kayyım tehdidi

24 Mayıs 2020 Pazar, 18:54

Adana’da yayın yapan yerel bir radyonun 21 Mayıs tarihli yayınına katılan Kızılkaya, Karalar için ‘ayağını denk alsın’ ve ‘bunu bir ön uyarı olarak anlasın’ dedi.

Seyhan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen Güven Boğa'nın, Zeydan Karalar’a fiili olarak danışmanlık yaptığını öne süren Kızılkaya, “danışman ekibinde yer alıyor, nerede buluştuklarını da biliyoruz” dedi.

'YERİNE KAYYIM ATANDI DENİLMESİN'

Güven Boğa’nın yasadışı örgütlerle ilişkisi olduğunu öne süren Kızılkaya, Adana’da HDP desteği olmasa seçimi kazanamayacağını söylediği Karalar’a yönelik olarak, “Ayağını denk al, bunu bir ön sezi, ön uyarı olarak kabul edin. Terörle iç içe olan kişilerle birlikte olmanız sizi iyi bir yere götürmez. Sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındı yerine kayyım atandı denilmesin” şeklinde konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Kızılkaya’nın sözlerine tepki gösteren Güven Boğa ise çarşamba günü konu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.