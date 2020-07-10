Zeydan Karalar'dan haciz sonrası 'makam odası' paylaşımı
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2 milyon 750 bin liralık borcundan dolayı makam odası eşyalarının haczedilmesinin ardından Zeydan Karalar'dan yeni 'makam odası' paylaşımı geldi.
Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 2016 yılında kilit parke taşı döşeme ihalesinden alacağını tahsil edemeyen şirket belediyeyi icraya verdi. Borcun tamamı ödenmeyince icra görevlileri öğlen saatlerinde belediyeye gelerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasındaki mobilyaları haczetti. Eşyaları icra müdürü ile birlikte gelen hamallar iki kamyonetle taşıdı.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Karalar, yeni makam odasının fotoğrafını paylaştı. Karalar, ''Benim makam odam Adana'mın sokakları, insanlarımın yanıdır. 7/24 kesintisiz, hizmete devam'' ifadelerini kullandı.
İşte Zeydan Karalar'ın yeni makam odası:
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