Zeydan Karalar'dan siyah-beyaz 'İstanbul Sözleşmesi' paylaşımı: Biz 38 yıl önce imza attık
Zeydan Karalar, sosyal medyayı etkisi altına alan 'İstanbul Sözleşmesi' akımına paylaştığı siyah-beyaz fotoğrafla katıldı. Karalar, eşi Nuray Karalar ile birlikte yer aldığı fotoğrafa "Biz İstanbul Sözleşmesi’nin altına 38 yıl önce imza attık" notunu düştü.
Fotoğraf: Twitter (@ZeydanKaralar01)
Türkiye'de son yıllarda giderek artan kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddet vakaları ile beraber kadınların birbirine destek amacıyla yürüttüğü siyah-beyaz fotoğraf paylaşma akımına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.
"İstanbul Sözleşmesi yaşatır" sloganının yaygınlaşmasına ön ayak olan akıma, eşi Nuray Karalar ile dans ettiği siyah-beyaz bir fotoğrafla katılan Karalar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Biz İstanbul Sözleşmesi’nin altına 38 yıl önce imza attık” ifadelerini ve ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ etiketini kullandı.
Son günlerde tekrar tartışmaya açılan ve bir süredir bazı kesimlerin saldırısı altında olan İstanbul Sözleşmesi'ne destek veren Karalar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Biz İstanbul Sözleşmesi’nin altına 38 yıl önce imza attık. Türkiye’de iyiliğin, sevginin, anlayışın parti ayrımı olmaz. Adana'mın ve ülkemin tüm bireylerini, şiddete karşı durmaya ve İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya çağırıyorum. #İstanbulsözleşmesiyaşatır #İSdeİmzamVar"
Biz İstanbul Sözleşmesi’nin altına 38 yıl önce imza attık. Türkiye’de iyiliğin, sevginin, anlayışın parti ayrımı olmaz.— Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) August 1, 2020
Adana'mın ve ülkemin tüm bireylerini, şiddete karşı durmaya ve İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya çağırıyorum.#İstanbulsözleşmesiyaşatır#İSdeİmzamVar pic.twitter.com/MZg4JNeBfq
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