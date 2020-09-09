Zeydan Karalar'dan yoğun bakıma alındıktan sonra uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, koronavirüse yakalandıktan sonra yoğun bakıma alınan, daha sonra da uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.
Muhtittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Karalar, "Başkanımızın en yakın zamanda sağlıklı bir şekilde aramızda olacağına inanıyorum" dedi.
Böcek'in tedavisine devam edildiğini bildiren Zeydan Karalar, şu açıklamayı yaptı:
"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız kıymetli kardeşim Muhittin Böcek'in sağlık durumu iyiye gitmekte olup tedavisine devam edilmektedir. Başkanımızın en yakın zamanda sağlıklı bir şekilde aramızda olacağına inanıyorum."
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