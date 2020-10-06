Zeynep Altıok, Süleyman Soylu'nun "Kerbela" benzetmesine "Sivas" üzerinden yanıt verdi

06 Ekim 2020 Salı, 23:12

HDP'ye 2014'teki Kobani eylemleri gerekçe gösterilerek operasyon yapılmasına tepkiler sürüyor. Tepkilere yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "6 yıl geçmişmiş de, neden yargı bugün bakıyormuşmuş da, neden böyle yapıyormuş da. Yüzlerce yıl geçti Kerbela’yı unuttuk mu?” şeklinde yanıt verdi.

Soylu'nun bu açıklamasına ise bir tepki de CHP eski Milletvekili Zeynep Altıok'tan geldi. Soylu'nun "Kerbela" benzetmesine yanıt veren Altıok, "Eğer siz Kerbela'yı yargılasaydınız; Muaviye'yi eleştirenleri 'vatan haini', Ehli Beyti 'terör örgütü' ilan ederdiniz. Tıpkı Sivas’ın katillerini serbest bırakıp, davayı 'hayırlısıyla' zaman aşımına uğrattığınız gibi" dedi.