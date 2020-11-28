Zeynep Dadak’a Talinn’den ödül

28 Kasım 2020 Cumartesi, 13:07

Senarist ve yönetmen Zeynep Dadak bu yıl 24.sü düzenlenen Talinn Siyah Geceler Film Festivali çerçevesinde verilen Endüstri ödüllerinde Eurimages Ortak Yapım Ödülü’nün sahibi oldu.

Senaryo aşamasındaki yeni projesi “Uyku Kampı” (“Electric Sleep”) ile bu ödülü kazanan Zeynep Dadak filminin geliştirilmesi için harcanmak üzere 20 bin Euro alacak.

Jüri ödülün gerekçesini şöyle açıkladı: "Filmin özgün konusundan çok etkilenen jüri, bu yetenekli genç kadın yönetmenin karmaşık ve çok katmanlı bir meseleyi yalın bir tür filmiyle bütünleştireceğine inanıyor.”



KAPİTALİZMİN ELE GEÇİREMEDİĞİ SON SINIR: UYKU



Telefonla ulaştığımız Zeynep Dadak yeni projesini şu sözlerle anlattı: “Uyku Kampı 2050’lerde İstanbul’da geçen, hiç gecenin olmadığı bir dünyayı anlatan, bilim-kurgu türünde bir film. her bilim-kurguda olduğu gibi aslında bugünün meselelerini bir gelecek tasavvuru üzerinden yeniden yorumlamaya çalışan bir film. Bunların başında da uykularımız geliyor. Uykunun bugün belki de kapitalizmin ele geçiremediği son sınır olduğunu düşünerek başladım bu filmi yazmaya ve bunun üzerine insanların uyku düzeni tamamen değişse ne olur sorusunu sordum. Bu soru etrafında şekillenen filmde de bir kadının kendisi ve etrafındakilerle birlikte aslında bu sistemin sırlarını çözmeye çalışmasını izliyoruz filmde.”



‘BİR YIL İÇİNDE ÇEKMEK İSTİYORUM’



Filmin hangi aşamada olduğu sorumuza ise Zeynep Dadak, “Senaryonun dördüncü versiyonunu bitirdim. Film bu arada çeşitli ortak yapım marketlerinde hem destekler anlamında hem de filmin dünya sinemasında nereye düşeceğini görmek anlamında bir hayli olumlu bir sınav verdi. Şu anda finansman aşamasındayız ve bir yıl içerisinde çekebilmeyi umuyoruz” sözleriyle yanıt verdi.



Almanya’dan Unafilm ve Türkiye’den Fenafilm ortak yapımı olan ve daha önce de İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar’dan ödül alan “Uyku Kampı”, Rotterdam Cinemart Ortak Yapım Market’inden de ödülle dönmüştü.



İlk uzun metrajlı filmi “Mavi Dalga” (2013) ile Berlin Film Festivali’ne katılan ve Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden Film-Yön En İyi Yönetmen, En İyi İlk Film ve En İyi Senaryo ödüllerini alan Zeynep Dadak son filmi “Ah Gözel İstanbul” ile İstanbul Film Festivali’nde Mansiyon almıştı.

