Zeytin ağacına bırakılan not ve para duygulandırdı
Bursa’nın İznik ilçesinde bir zeytin ağacında asılı bulunan not herkesi hayrete düşürdü. Ağaca asılan bir poşetin içinde 150 TL ve bir not bulundu. Notun üzerinde, “Yapraklarınızı almak zorunda kaldım. Ailem koronaya yakalandı. Hakkınızı helal edin” yazıyordu.
Zeytin yaprağının çayının koronavirüse iyi geldiği iddiası zeytin yaprağına ilgiyi de artırdı.Geçimini yüzde 90 zeytin ile sağlayan İznik’te zeytin yaprağına ilgi büyümeye başladı. İznik Boyalıca yolu üzerinde bir zeytin bahçesinde ağacın dalına içinde not ve para bırakılan poşet asıldı. Tarlasına giden Veysel Çil, gördüğü poşet karşısında şok oldu. Poşeti açan ve içinden not ile birlikte 150 TL’yi gören Çil, şaşkınlığını gizleyemedi.
PARA BİLE BIRAKMASINA GEREK YOKTU
Notun üzerinde “Yapraklarınızı almak zorunda kaldım. Ailem koronaya yakalandı. Hakkınızı helal edin” yazısını gören Çil duygulandı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çil, “Hakkım sonuna kadar helal olsun. Para bile bırakmasına gerek yoktu. Derdine deva olur inşallah. Herkes isteyen gelsin isterse ağacımızı söksün götürsün hiç önemli değil” dedi.
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