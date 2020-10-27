Zeytin kazandırmayınca yerine avokado dikildi

27 Ekim 2020 Salı, 02:00

Afrin’den getirilen zeytinyağının iç piyasada kaliteyi ve fiyatı düşürdüğü ifade edilirken, Gazipaşa’da zeytin ağaçlarının sökülüp yerine daha çok kazandıran avokado ağacının dikilmeye başlandığı belirtildi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), hasat dönem öncesinde Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı düzenledi. ATB Meslek Komitesi üyesi, üretici Zafer Tan, “Zeytinyağı desteği yetersiz. AB ülkelerinde çiftçi 1.15 Avro’luk devlet desteğiyle birlikte zeytinyağını 30-35 liraya satıyor. Türkiye’de ise çiftçi zeytinyağını 12-15 TL arasında satabiliyor. Bu rakamlarla biz nasıl rekabet edeceğiz. Destek sağlanmadığını sürece sektörümüz büyümez” diye konuştu.

Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin ise “Yağmurun geç gelmesi nedeniyle de ürünün olgunlaşmasında sıkıntı var. Hep birlikte zor bir yıl yaşacağız” dedi. Narin, zeytin envanterinin çıkarılması gerektiğini söyledi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, zeytinyağında pazar sorunu olduğunu bildirirken Türk zeytinyağının ihraç edilerek İtalyan markasıyla satıldığını söyledi. Metin, “En büyük sıkıntımız yetiştirdiğimiz ürünün fiyat olarak değerlendirilmemesi. Yağ pazarını nasıl geliştireceğiz ona bakmamız lazım” diye konuştu.

Katılımcılar, tağşiş konusunda yaptırımların yetersiz olduğunu bildirirken, 6 bin 500 TL ceza ile tağşişin önüne geçilemeyeceğini söyledi.