Zeytinyağında doğru bilinen yanlışlar

29 Kasım 2020 Pazar, 09:00

Edremit Körfezinde zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi devam ediyor. Bölgenin kalitesi ve nefaseti ile tanınan zeytin yağları ise raflarda yerini almaya başladı.

'ZEYTİNYAĞINDA KALİTE KRİTERİ DEĞİLDİR'



Bir çok tüketicinin yanlış bilgiler ile zeytinyağı tükettiğini ifade eden Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak “Zeytinyağının özellikle donma kısmı bize de çok geliyor. Üniversiteye de çok geliyor. Zeytinyağının donma sıcaklığı, 8 derecelerden itibaren kristalleşmeyle başlar, eksi 30-35'lere kadar düşebilir. Bu yüzden buzdolabına koyduklarında zeytinyağının donması, zeytinyağında kalite kriteri değildir. Asla ve kata. Zeytinyağının daha kaliteli olduğunu veya daha kalitesiz olduğunu donmayla anlayamayız. Böyle bir şey söz konusu değildir” dedi.

'BU BİR HATADIR'



Zeytinyağının kalitesinin veya saflığının buzdolabına konularak anlaşılamayacağını ifade eden Kıvrak “Kimyasal özelliklerine ve duyusal özelliklerine bakarak biz zeytinyağının gerçek veya saf olduğunu ve kaliteli olduğunu anlayabiliyoruz. Üreticilerimiz ve tüketicilerimiz buzdolaplarına koyarak bunu anlamaya çalışıyorlar. Bu bir hatadır” dedi.

'ZEYTİNYAĞINDAN ÇOK GÜZEL KIZARTMA OLUR'



Zeytinyağı ile ilgili bir başka yanlış bilginin ise zeytinyağı ile kızartma yapılmaz bilgisi olduğunu ifade eden Mücahit Kıvrak, “Bir başka yanlış algı da: ‘Zeytinyağından kızartma yapılmaz'. Aslında zeytinyağından çok güzel kızartma olur. Çünkü zeytinyağı sıcağa karşı en dayanıklı yağlardan bir tanesidir. 240 santigrat derecelere kadar çıkan bir dumanlanma noktası söz konusudur. Evlerimizde güvenle kızartmalarda zeytinyağı kullanılabilir. Kesinlikle yanlış algılara, market raflarında gördükleri reklamlara aldanmasınlar. Zeytinyağı en güzel kızartmalık yağlardan bir tanesidir” dedi.