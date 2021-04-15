Zidane'dan, Madrid halkına mesaj: Gurur duyun

15 Nisan 2021 Perşembe, 09:01

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Liverpool, sahasında Real Madrid'i konuk etti. Karşılaşma 0-0 berabere bitti. İlk maçı 3-1 kazanan İspanyol ekibi, ilk maçın avantajıyla yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidan, gurur duymaları gerektiğini söyledi.

48 yaşındaki teknik adam, hem ligde hem de Devler Ligi'nde iddialarını sürdürmenin önemli olduğunu vurgulayarak, ''Bugün (dün) gerçekten zorlandık ama başardık. Oyunu çok iyi idare ettik. Yaptıklarımızdan gurur duyabiliriz. Madrid halkı bizimle gurur duysun. Başımıza gelen her şeye, sakatlıklara ve eksiklere rağmen hala hem ligde hem Şampiyonlar Ligi’nde devam ediyoruz. Chelsea maçı için dinleneceğiz. Önümüzdeki diğer tüm maçlar bizi bekliyor'' dedi.

ZİDANE, ARSENE WENGER’İ GEÇTİ

Zinedine Zidane, Arsene Wenger’i (3) geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla yarı final gören Fransız teknik direktör oldu.

Teknik direktörlük kariyerine 2014'te Real Madrid'in altyapısındaki Castilla'da başlayan 45 yaşındaki Zidane, 2015-2016 sezonunun devre arasında göreve geldiği Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi kupasını 3 defa üst üste kazanma başarısı gösterdi.