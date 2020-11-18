Zindaşti'nin verdiği öne sürülen ölüm talimatı soruşturmasında iki tutuklama
İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve İran uyruklu organize suç örgütü elebaşı Naci Şerifi Zindaşti'nin talimatıyla baldızının oğlunu öldürmeye çalıştığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. Hollanda'daki suç örgütü üyelerine canlı yayınla izletmeyi planladıkları iddia edildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'daki organize suç örgütüne yönelik davada firari olarak yargılanan Naci Şerifi Zindaşti'nin, baldızının oğlu Kadir G'nin öldürülmesi için İlhan Ünğan cinayetinden aranan ve Hollanda'da olduğu öğrenilen Tolga Hakan C'ye talimat verdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Tolga Hakan C'nin, Kadir G'nin öldürülmesi karşılığında M.A. ve B.D. ile 600 bin liraya anlaştığını tespit etti.
KAN DONDURUAN PLAN
Çalışma başlatan ekipler düzenledikleri operasyonda M.A. ve B.D'yi, saldırıda kullanılacağı iddia edilen silahla birlikte gözaltına aldı.
Zanlıların, Kadir G'ye yönelik yapacakları saldırıyı telefon üzerinden canlı yayınla Hollanda'daki suç örgütü üyelerine izletmeyi planladıkları, bunun için Kadir G'nin evinin bulunduğu sokağa park ettikleri kiralık araç içerisine canlı yayın düzeneği yerleştirdikleri öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerin ardıdndan adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı.
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