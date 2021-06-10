Ziraat Bankası, Demirören’in borcuna karşılık aldığı mahkemelik olan arazileri satmaya çalışmış

10 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

Demirören Holding ve Ziraat Bankası arasında yaşanan Eyüpsultan Göktürk Mahallesi Kemer Country’deki arazi - kredi skandalının perde arkası ortaya çıktı. Arazilerin yüz milyonlarca lira krediye karşılık bankaya devrinin ardından üstelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın söz konusu arazileri imara açan planı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmişken Ziraat Bankası arazileri sitesinden 20 Şubat 2020’de satışa çıkardı. Toplam 21 arazinin sitede sayfa sayfa ilanı yer aldı. İlanların açıklamalarında arazilerin çoğunluğunun “konut” alanında kaldığı ifade edildi. Araziler için on milyonlarca lira istendi.

BÖLGE SAKİNLERİ DURDURDU

Bunun üzerine bölge sakinleri bankaya bir ihtarname çekerek “Bankanıza ait internet sitesi incelendiğinde söz konusu taşınmazların çoğunlukla konut alanında kalmakta olduğu, bir kısmının ise okul ya da ticaret gibi kullanım haklarına sahip olduğu ifade edilmektedir. Ancak bu bilgiler yanlış olduğu gibi taşınmazları satın almayı düşünebilecek şahıslar yönünden önemli derecede aldatıcı niteliktedir” denildi. Satışa sunulan arazilerin bulunduğu alanın 1988 yılında Kemer Country Yerleşkesi için hazırlanan bütüncül imar planları kapsamında “Özel Spor Alanı” ve “Yeşil Alan” olarak planlanmış olduğuna dikkat çekilen ihtarnamede alanların günümüze kadar korunduğu anlatıldı. İhtarnamede bakanlığın arazileri konut alanına çeviren imar planına değinilerek bu planlara karşı dava açıldığı ve en son planların yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği vurgulandı.

‘BİR BÜTÜN’

İhtarnamede özetle şu ifadelere yer verildi: “Halihazırda Bankanız tarafından satışa çıkarılmış bu taşınmazların bulunduğu tüm alanlar ‘plansız alan’ halinde gelmiştir. Üzerlerinde hiçbir yapılaşma hakkı bulunmadığı gibi verilen iptal ve yürütmenin durdurulması kararlarının gerekçeleri dikkate alındığında ileride yapılaşma hakkı kazanabilecek taşınmazlar da değillerdir. Keza iptal gerekçeleri ve dosyalardaki bilirkişi raporları incelendiğinde bu alanların tekrar 1988 yılından bu yana kullanıldığı şekliyle yani “özel spor alanı” ve “açık yeşil alan” olarak düzenlenmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu yerleşke golf sahaları ile, konut parselleri ve sosyal donatı alanları, barındırdığı göletleri, ağaçlık alanları ve hatta göllerinde yaşayan canlıları ile bir bütündür. Golf sahaları ile yeşil alanların yapılaşmaya açılması ile bu bütünlük bozulacak ve proje konseptinin de dışına çıkılmış olacaktır. Nitekim söz konusu taşınmazların eski maliki olan Kemer Yapı ve Turizm AŞ’nin de söz konusu proje kapsamında konut satışı yaptığı maliklere karşı özel spor alanlarından ve projenin bütün olarak konseptinden doğan taahhütlerini devam ettirme yükümlülüğü bulunmaktadır.”

İhtarnamenin ardından satışlar banka tarafından durduruldu.

İMARA AÇILAMAZ

Kemer Country’de konut sahiplerinin elinde şu an Demirören Holdinge ait olan KEMER Yapı ve Turizm AŞ ile yaptıkları bir taahhütname bulunuyor. Buna göre Kemer yerleşim planında golf alanı belirlenen parsellerde bina yapılmayacağına dair bilgiler yer alıyor.

SESSİZLİK SÜRÜYOR



Gazetemizin dün manşetinden yayımlanan “Kemerburgaz oyunu” adlı haberimizin ardından Demirören Holding ve Ziraat Bankası yetkilileri sessizliğini koruyor. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Tanrıverdi konuyla ilgili Ziraat Bankası’na yönettiği soruya bankanın “müşteri sırrı” diyerek yanıt verilmemişti.