Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevini devredecek
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın yarın yapılacak genel kurul toplantısında görevini devredecek.
Bloomberg'in konuya yakın kişilere dayandırdığı haberine göre, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yarın (Cuma günü) yapılacak genel kurul toplantısında görevi bıraktığını açıklayacak.
Hüseyin Aydın'ın geleceğiyle ilgili kararın Cuma günkü hissedarlar toplantısında verileceği belirtiliyor. Hüseyin Aydın, Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası'nın Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Aydın, istifa ettikten sonra vazgeçmesi gereken bir pozisyon olan Türkiye Bankalar Birliği'nin de başkanlığını yürütüyor.
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