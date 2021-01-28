Ziraat Bankası’na borçlu olan çiftçinin evi hacizle satıldı

28 Ocak 2021 Perşembe, 11:25

Sakarya Kaynarca ilçesi Güven köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Mehmet Bayrak, Ziraat Bankası’ndan kullandığı krediyi ödeyemeyince, banka icra yoluyla evini sattı.

Bayrak’ın 23 Aralık’ta satılığa çıkarılan evinin 197 bin liradan ihalesi açıldı, 104 bin liradan satışı gerçekleştirildi. Bayrak aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatifi’ne de borçlu. Bu borcu nedeniyle traktörü de hacizlik olan çiftçi aracını ormanda sakladığını söyleyerek şöyle konuştu:

‘HACİZLİ TRAKTÖRÜMÜ ORMANDA SAKLIYORUM’

“Ziraat Bankası’ndan kullanmış olduğum krediyi ödeyemedim. Banka evimi icra yoluyla satmıştır. Evime 197 bin lira değer biçilip 104 bin liradan satılmıştır. Satış bittikten sonra Ziraat Bankası müdürü beni arayarak, ‘20 bin lira para getir sana yapılandırma yapacağım’ dedi. Ben gittim sağdan soldan borç para buldum. Tefeciden para aldım, gittim yatırdım. İki üç gün sonra müdür bey beni aradı. ‘Yapılandırma olmuyor, paranın tamamını getir’ dedi. Şu anda benim bu parayı bulma şansım yok. Evim gitti, bizi sokağa atmaları an meselesi. Evde 7 kişi kalıyoruz. Aynı zamanda Tarım Kredi’den dolayı da büyük sıkıntı yaşıyoruz. Ona da borcumu ödeyemedim. Traktörümün yakalaması var. Traktörümün garajda olması gerekirken, ormanda saklıyorum. Üç kefilim var. Onlarla da aramda çok büyük sıkıntılar oluyor. Adamlarla birbirimizi vurma noktasına geldik.”

‘ÜRETMEZSEM NE YİYİP NE İÇECEĞİM’

Son yıllarda gübre fiyatlarına gelen zamlardan dolayı iki yıldır gübre de alamadığını söyleyen Bayrak, “Bu sene 20 dönüm buğday ektim. Tohumunu, mazotunu veresiye aldım. Bugün gübre almaya gittim. En düşük gübrenin tonu 2 bin lira. Ben üretmezsem ne yiyip ne içeceğim. Bugün yarın Ziraat Bankası bizi sokağa atar. Sayın Cumhurbaşkanım, faizler yüksek olduğundan dolayı biz borçlarımızı ödeyemez duruma geldik” dedi.

‘BÜYÜK ŞİRKETLERİN BORÇLARI SİLİNİRKEN, ÇİFTÇİYE GELİNCE ŞAŞI BAKIŞ’

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise Ziraat Bankası’nın çiftçi mallarını satışa çıkarmasına tepki göstererek, şöyle konuştu:

“Ziraat Bankası sitesine girince binleri aşmış olan tarla bahçe ve bağ satış ilanları var. Bütün bunlar çiftçilerimizin köylülerimizin ellerinden alınan mülkleri. Düşünebiliyor musunuz Ziraat Bankası çiftçilerimiz için kurulmuş kurum. Ama öyle bir politika izleniyor ki borcunu ödeyemeyen çiftçilerin borçlarına yeniden bir yapılandırmaya gerek duymadan mallarına el konuluyor. Ziraat Bankası tarım dışı birçok sektöre para akıtıyor. Hükümet büyük şirketlerin, holdinglerin ana paralarını milyarlarca lirasını silebiliyor. Ama iş çiftçiye geldiği zaman bu şaşı bakışı anlamakta güçlük çekiyoruz. İktidarı uyarıyoruz. Ziraat Bankası sizin bankanız, çiftçilerin borçlarını silin.”