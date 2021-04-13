Ziraat Türkiye Kupası final tarihi ve yeri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki final maçı, 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2021 Salı, 15:52
Ziraat Türkiye Kupası final tarihi ve yeri belli oldu!
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Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki final maçının 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacağı açıklandı.

TFF’den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı. Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi" ifadelerine yer verildi.


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