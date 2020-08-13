Ziya Selçuk: 18 milyon öğrencinin eğitimi, virüsle mücadele etmemize bağlı

13 Ağustos 2020 Perşembe, 18:38

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''2020-2021 Eğitim-Öğretim 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle okullar açılacak, 21 Eylül'de seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitim başlayacak'' dedi.

Selçuk, ''Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek" açıklamasını yaptı.

Twitter üzerinden okulların açılmasıyla ilgili uyarılarda bulunan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Gayretinize ve sesinize ihtiyacımız var. Siz de çevrenizdekileri sorumlu olmaya, maske takmaya, yüz yüze eğitimin başlaması için virüs riskini azaltmaya davet edin. 18 milyon öğrencinin eğitimi, bizim birlik içinde virüsle mücadele etmemize bağlı"