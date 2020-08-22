Ziya Selçuk bakan olduktan sonra Maya Okulları sermayesine 10 milyon lira kattı

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 10:28

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 2002 yılında 10 bin liraya kurduğu Maya Okulları, aradan geçen 18 yılda giderek büyüdü ve sermayesini 15 milyon liraya çıkardı. Son sermaye artırımı Ziya Selçuk bakan olduktan sonra yapıldı ve mevcut 5 milyon liralık sermayenin üstüne 10 milyon lira konuldu. Selçuk, bakan olarak atandığı 2018'de hissesini kardeşi Oktay Selçuk'a devretmişti. Maya Okullarının şube sayısı ise 9’a yükseldi. Ayrıca koronavirüs nedeniyle okulların nasıl açılacağı tartışma konusuyken Maya Okulları’nda alınan önlemler de dikkat çekmişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Maya Okulları 28 Şubat 2002 tarihinde “Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar, İnşaat, Gıda, Pazarlama, Turizm, Ticaret Limited Şirketi” Ankara’da kuruldu. Şirketin sermayesi kurulduğunda 10 bin liraydı. 3 ortakları vardı. Sermayenin 3 bin 500 lirası Esat Keskiner’e, 5 bin 500 lirası Ziya Selçuk’a ve 2 bin lirası Celal Koyuncu’ya aitti. Koyuncu, 24 Eylül 2004 tarihinde hissesini Bakan Selçuk’un kardeşi Oktay Selçuk’a devretti. İlerleyen yıllarda sermaye kardeş Hamdi Selçuk da dahil oldu.

Şirket sermaye artırımında ilk olarak milyon lirayı 2007 yılında gördü. 24 Ocak 2007 tarihinde 10 bin lira olan sermaye 2 milyon liraya çıkarıldı. Bir sermaye artırımı da 12 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirildi. 2 milyon lira olan sermaye miktarı 5 milyon liraya çıkarıldı ve bu süreçten sonra şubeler açılmaya başlandı.

Ziya Selçuk, 10 Temmuz 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Atanmasından bir gün önce de 2 milyon 500 bin liralık hissesini kardeşi Oktay Selçuk’a devretti. Ziya Selçuk bakan olduktan yaklaşık 2 ay sonra şirket yeni bir şube açtı. Gölbaşı’nda açıklan Maya Okulları İncek Anadolu Lisesi’yle şirketin 5 ilde bulunan şube sayısı 9’a çıktı. Şirket en son bir sermaye artırımı daha yaptı. Mevcut sermayesini 27 Aralık 2019 tarihinde 10 milyon değerinde arttırarak, 15 milyon liraya çıkardı.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİYLE DE DİKKAT ÇEKTİ

Koronavirüs nedeniyle okulların nasıl açılacağı tartışılırken de Bakan Selçuk’un Maya Okulları’nda alınan önlemler de gündeme gelmişti. Maya Okulları’nda koronavirüse karşı alınan bazı önlemler şöyle:

Sağlık Danışma Kurulu oluşturuldu, okul hemşiresi hazır bulunacak. Okul binalarında sağlık ekibi ve izolasyon odası oluşturuldu. Burun akıntısı, öksürük ve hapşırık, nezle, baş ağrısı, soğuk algınlığı, 37.3 derece ve üzeri ateş, nefes darlığı okulda fark edilen öğrenci ve çalışanların çevresindekiler ile teması sınırlandırılacak, izolasyon odasına alınarak derhal ailesi ve yakınları ile temasa geçilecek. Revir personeli her zaman koruyucu kıyafetler içinde ve dezenfeksiyon kurallarına uyarak hasta kabulü ve müdahalesi yapacak.

ÖĞRETMENLER SİPERLİK KULLANACAK

Öğretmenler ders anlatırken siperlik kullanacak. Sınıflarda perdelerin kullanımı en aza indirgenecek olup, kontrollü kullanım sağlanacak. Ortak kullanıma açık olan atölyelerde bulunan bilgisayar, piyano gibi araçlar her ders sonrası dezenfekte edilecek.

SENSÖRLÜ MUSLUKLAR OLACAK

El temasını azaltmak için tuvalet ana giriş kapıları kaldırılacak. Girişlerde paravan sistemleri oluşturulacak. Lavabolarda sensörlü musluk sistemine geçilecek. Ayrıca sosyal mesafeyi sağlayabilmek için yan yana bulunan lavaboların biri kullanıma kapatılacak.

AÇIK BÜFE ERTELENECEK

Yemekhanelerde çatal, kaşık, bıçak, peçete ve kürdan tek kullanımlık kişiye özel olarak poşetlenecek; tuz ve karabiber de tek kullanımlık küçük poşetlerde dağıtılacak. Açık büfe uygulaması salgın tehdidi ortadan kalkana kadar ertelenecek.