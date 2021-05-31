Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 7 Haziran Pazartesi günü itibariyle açılacağını duyurdu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı esneme açıklamasının ardından bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.
Selçuk, sosyal medya hesabından yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk paylaşımında, "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" dedi.
Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
- 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi kurumların mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.
- 7 Haziran pazartesi günü tüm ortaokul ve liselerde haftada iki gün yüz yüze eğitime geçilecek.
- Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacak.
- 2020- 2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.
Kavuşuyoruz!— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 31, 2021
Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz. pic.twitter.com/MENeseU14K
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