Ziya Selçuk'tan çok önemli staj açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin 28 Eylül itibariyle beceri eğitimi/staja başlayabileceğini duyurdu.
Millî Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre,
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve Covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler.
İşletmelere gönderilemeyen öğrenciler ise Covid-19 salgınına yönelik tedbirler alınarak, "İşletmede Beceri veya Meslek Eğitimi" derslerini okullarında işleyecek.
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