Ziya Selçuk'tan çok önemli staj açıklaması

25 Eylül 2020 Cuma, 15:00

Millî Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre,

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve Covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler.

İşletmelere gönderilemeyen öğrenciler ise Covid-19 salgınına yönelik tedbirler alınarak, "İşletmede Beceri veya Meslek Eğitimi" derslerini okullarında işleyecek.

