Ziya Selçuk'tan okulların açılışıyla ilgili yeni açıklama

06 Ağustos 2020 Perşembe, 10:58

Türkiye’de etkili olan koronavirüs salgını etkisini sürdürürken okulların açılıp açılmaması konusunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yeni bir açıklama geldi.

Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"'Okullar açılmasın' demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım."