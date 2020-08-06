Ziya Selçuk'tan okulların açılışıyla ilgili yeni açıklama
Türkiye’de etkili olan koronavirüs salgını etkisini sürdürürken okulların açılıp açılmaması konusunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yeni bir açıklama geldi.
Türkiye’de etkili olan koronavirüs salgını etkisini sürdürürken okulların açılıp açılmaması konusunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yeni bir açıklama geldi.
Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"'Okullar açılmasın' demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım."
Video Haberler
- Haliç'ten ceset çıktı
- Trafikte böyle görüntülendi, 1228 lira ceza kesildi!
- Başkent'te Hannibal koca dehşeti
- Akşener ile Kıbrıs gazisi arasında dikkat çeken diyalog!
- Nesli tükendiği biliniyordu, Anadolu Parsı görüntülendi
- Genç kızlar tekme tokat birbirine girdi!
- Polise böyle yakalandılar: Kaptan bu ne?
- Korkunç an... Beyrut’taki patlamaya gelinlikle yakalandı
- Canlı yayında 'Muharrem İnce' anketini açıkladı
- Beyrut'ta bir papaz patlamaya ayin sırasında yakalandı