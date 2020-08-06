Ziya Selçuk'tan okulların açılışıyla ilgili yeni açıklama

Türkiye’de etkili olan koronavirüs salgını etkisini sürdürürken okulların açılıp açılmaması konusunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yeni bir açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2020 Perşembe, 10:58
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Türkiye’de etkili olan koronavirüs salgını etkisini sürdürürken okulların açılıp açılmaması konusunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yeni bir açıklama geldi. 

Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"'Okullar açılmasın' demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım."


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