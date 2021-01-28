Ziya Selçuk'tan son dakika 'yüz yüze' eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak" dedi.
Okulların açılmasına ilişkin konuşan Ziya Selçuk, "15 Şubat'tan itibaren okulların mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var" açıklamasını yapmıştı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından okulların açılmasını isteyen çocukların görüntülerini içeren video paylaştı.
Selçuk, paylaşım ile birlikte "Okulumu çok özledim diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun" ifadesini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Cemal Enginyurt'tan canlı yayında şok sözler
- 'İbretlik video' diyerek İmamoğlu düşmanlığını paylaştı
- Joe Biden'dan kritik F-35 savaş uçağı kararı
- Akşener'in 'Cinping Perinçek' çıkışına MHP'den yanıt
- Açıklarsak insan içine çıkamazsın”
- Kılıçdaroğlu'dan 'dava açın' diyen Erdoğan'a yanıt
- Demirtaş’ın altında kaldığı masa
- İstanbul Sözleşmesi kaldırılacak
- Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü'den önemli açıklama
- Kredi kartı sahipleri dikkat!
Video Haberler
- Camide kumbaradan para çalan çift kamerada
- Otomobilin camında Elif'in saç telleri bulundu
- Özel Hastane önünde silahlı dehşet
- Şanlıurfa'da dehşete düşüren anlar kamerada
- Enginyurt, yaptığı ironi ile konukları şaşkına çevirdi
- Korkutan köpük; 3 mahalleye ağır koku yayıldı
- Esnafın kan ağladığı videoyu Akşener paylaştı
- Prof. Dr. Özlü 'maske' hakkındaki o iddiaya yanıt verdi
- Samsun'da sanayi sitesinde yangın
- 2.7 milyon liralık silahlı gasp girişimi kuryeye takıldı
En Çok Okunan Haberler
- Cemal Enginyurt'tan canlı yayında şok sözler
- 'İbretlik video' diyerek İmamoğlu düşmanlığını paylaştı
- Joe Biden'dan kritik F-35 savaş uçağı kararı
- Akşener'in 'Cinping Perinçek' çıkışına MHP'den yanıt
- Açıklarsak insan içine çıkamazsın”
- Kılıçdaroğlu'dan 'dava açın' diyen Erdoğan'a yanıt
- Demirtaş’ın altında kaldığı masa
- İstanbul Sözleşmesi kaldırılacak
- Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü'den önemli açıklama
- Kredi kartı sahipleri dikkat!