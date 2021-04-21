Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze sınav açıklaması
Son dakika gelişmesi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Mayıs'ta yapılacak yüz yüze sınavlarla ilgili açıklama yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Mayıs'taki sınavlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "3 Mayıs’taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız" dedi.
'DERHAL YAPARIZ'
Selçuk, ''Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden açıp kapatmalar oluyor. 3 Mayıs’taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız'' ifadelerini kullandı.
'YENİDEN ELE ALIRIZ'
Selçuk, ''Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız'' şeklinde konuştu.
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