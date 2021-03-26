Yargı kararını yok sayan MEB'den TÜGVA hamlesi
MEB, TÜGVA ile Danıştay'ın kararı ile durdurulan protokolü yeniden imzaladı. Protokol metnine, “Süre bitiminden önce taraflar bir araya gelmezse protokol aynı şartlar ile beş yıl daha uzar” notu düşüldü.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yürütmesi Danıştay kararı ile durdurulan, “Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetlerin Yapılması” protokolü için Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile bir kez daha masaya oturduğu ortaya çıktı.
Birgün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre; Bakanlık, Danıştay kararından sekiz ay sonra vakıf ile aynı protokolü yeniden imzaladı.
KAPSAMI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ
MEB, Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA ile iş birliği ısrarından, yargı kararına karşın geri adım atmadı. MEB ve TÜGVA arasında, “Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler ile Bilim ve Sanat Faaliyetlerinin Yapılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü” imzaladı.
25 Şubat’ta imzalandığı öğrenilen protokole, MEB adına Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imza attı. Protokolün amacı, “Öğrencilere milli, manevi ve kültürel değerlerin kazandırılması kapsamında kulüp çalışmaları, sosyal, kültürel ve proje yarışmaları düzenlemek” olarak açıklandı. Protokolün kapsamı, “Tüm ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri” olarak belirlendi.
MEB’E SORUMLULUKLAR YÜKLENDİ
Protokol kapsamında MEB’e de çeşitli sorumluluklar yüklendi. Buna göre Bakanlığın, protokolü ilçe müdürlüklerine duyurması, “Değerler Eğitimi” semineri için vakıf ile koordineli çalışması ve “Sekreterya işlemlerini” yürütmesi istenildi.
Protokolün geçerlilik süresi beş yıl olarak belirlendi. Protokol metnine, “Süre bitiminden önce taraflar bir araya gelmezse protokol aynı şartlar ile beş yıl daha uzar” notu düşüldü.
Danıştay, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile TÜGVA arasında imzalanan protokolün imam hatip liseleri dışındaki tüm eğitim kurumlarında yürütmesini durdurmuştu.
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