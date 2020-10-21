Ziya Selçuk'tan velilere 'kantin' çağrısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda kantinlerin açılmasının ardından velilere yaptığı çağrıda, “Okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen” ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan okul kantinlerinin açılmasının ardından velilere önemli uyarılarda bulundu.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden velilere çağrıda bulunan Selçuk, şu paylaşımı yaptı:
“Sevgili Velilerimiz, Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli.”
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- AKP'nin Atatürk'süz 'Sen kimsin?' videosuna tepki yağdı
- Aytun Çıray'dan Meral Akşener'e yanıt gecikmedi
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Hollywood efsanesi Robert Redford’ın acı günü
- Yeni Zekeriya Öz, Akın Gürlek'tir
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- İlçe başkanları 'artık imkan kalmadı' dedi
- Naci Görür’den korkutan İstanbul depremi uyarısı
- DSÖ yeni tehdidi açıkladı
Video Haberler
- Genç kızı takip edip taciz etti
- Kutup ışıkları uzaydan böyle görüntülendi
- Böcek'in sağlık durumuna ilişkin önemli açıklama
- AKP'nin Sen Kimsin kampanyasına kadınlardan yanıt
- Trump kameraya fena yakalandı! İşte o anlar
- 'Oğlum yemeği bitireceksin beni sinirlendirme!'
- Kanlı saldırı sonrası piyanoyla Sarı Gelin'i çaldı
- Meral Akşener İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı!
- Yolcu, halk otobüsünde dehşet saçtı!
- Yumurta fiyatlarına ağıt yakarak isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- AKP'nin Atatürk'süz 'Sen kimsin?' videosuna tepki yağdı
- Aytun Çıray'dan Meral Akşener'e yanıt gecikmedi
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Hollywood efsanesi Robert Redford’ın acı günü
- Yeni Zekeriya Öz, Akın Gürlek'tir
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- İlçe başkanları 'artık imkan kalmadı' dedi
- Naci Görür’den korkutan İstanbul depremi uyarısı
- DSÖ yeni tehdidi açıkladı