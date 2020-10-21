Ziya Selçuk'tan velilere 'kantin' çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda kantinlerin açılmasının ardından velilere yaptığı çağrıda, “Okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2020 Çarşamba, 10:03
Ziya Selçuk'tan velilere 'kantin' çağrısı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan okul kantinlerinin açılmasının ardından velilere önemli uyarılarda bulundu. 

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden velilere çağrıda bulunan Selçuk, şu paylaşımı yaptı:

“Sevgili Velilerimiz, Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli.”


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