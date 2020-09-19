Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül'de ilk okul öncesi ve 1. sınıflar için yüz yüze eğitimin başlamasına dair açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, " Covid-19 tedbirleri kapsamında MEB ve Sağlık Bakanlığı arasındaki entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizması hazır. Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları karşılandı, ateş ölçer bulundurulması sağlandı. Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. Maskeleri, okullarımıza ulaştırdık." dedi.
Ayrıca sosyal medyada hesabından paylaşım yapan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
"Tüm okul müdürleri, tüm 1. sınıf okutacak öğretmenlerimizle görüntülü görüşme yaptım geçtiğimiz hafta. Büyük bir sınıfta yoklama gibiydi. “Biz hazırız Ziya Öğretmen’im” dediler.“Burası bizde...” dediler. Öğretmen “Buradayız.” derse o ülkenin yolu açılır. #okullarıgüvenleaçıyoruz"
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