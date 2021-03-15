Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yüz yüze eğitime ilişkin bir açıklama yaptı. İşte Selçuk'un 'Çocuklarımız adına rica ediyorum...' dediği o paylaşım...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu.
Selçuk, ''Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor. Bununla birlikte salgın dolayısıyla hâlâ yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum: Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun'' ifadelerini kullandı.
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