Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yüz yüze eğitime ilişkin bir açıklama yaptı. İşte Selçuk'un 'Çocuklarımız adına rica ediyorum...' dediği o paylaşım...

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2021 Pazartesi, 14:40
Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Selçuk, ''Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor. Bununla birlikte salgın dolayısıyla hâlâ yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum: Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun'' ifadelerini kullandı. 


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