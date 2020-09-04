Ziyaretçiler cezaevlerine 'HES kodu' ile giriş yapacak

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevlerine gelen ziyaretçilerden "Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteneceği duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2020 Cuma, 17:06
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Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen yazıda, salgınla mücadele kapsamında ceza infaz kurumlarında yeni önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda HES kodu uygulamasına geçildiği ifade edildi. Kod, cep telefonlarına indirilen HES uygulamasından ya da SMS'le alınabiliyor.


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