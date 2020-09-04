Ziyaretçiler cezaevlerine 'HES kodu' ile giriş yapacak
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevlerine gelen ziyaretçilerden "Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteneceği duyuruldu.
Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen yazıda, salgınla mücadele kapsamında ceza infaz kurumlarında yeni önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda HES kodu uygulamasına geçildiği ifade edildi. Kod, cep telefonlarına indirilen HES uygulamasından ya da SMS'le alınabiliyor.
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