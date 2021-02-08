Zlatan '500' dedi
Zlatan Ibrahimovic, kulüpler kariyerindeki 500. golüne ulaştı.
İtalya Serie A'da Milan forması giyen 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, Crotone karşısında bulduğu golle kulüpler kariyerinde toplam 500 gole ulaştı.
Zlatan'n kulüpler kariyerindeki 500 golün dağılımı şöyle:
Malmö 18
Ajax 48
Juventus 26
Inter 66
Barcelona 22
PSG 156
Manchester United 29
LA Galaxy 53
AC Milan 82
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- AKP'li Mahir Ünal'dan çiftçiye 'cep telefonu' yanıtı
- İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor
- ABD’li bilim insanları ahşabı şeffaf hale getirdi
- Yarışmaya damga vuran soru sosyal medyada gündem oldu
- Alaattin Çakıcı’dan Melih Bulu’ya mektuplu destek
- Uzaylılar Dünya'yı neden ziyaret etmiyor?
- Hastanelere yazı gitti iddiası
- Yavaş’a karşı belediye bütçesinden ilan vermiş!
- Altun'un Boğaziçi videosu yorumlara kapatıldı
Video Haberler
- Ankara'nın göbeğinden isyan etti
- Rusya’da zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi
- Taş boyama portreler sanatseverlerin beğenisini topluyor
- Havaya ateş açan maganda ve “makas” terörü kamerada
- Kısıtlamaya rağmen pikniğe gidenler polisi görünce kaçtı
- Özlü'den mutasyonlu virüs hakkında önemli açıklama
- Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- AKP'li Mahir Ünal'dan çiftçiye 'cep telefonu' yanıtı
- İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor
- ABD’li bilim insanları ahşabı şeffaf hale getirdi
- Yarışmaya damga vuran soru sosyal medyada gündem oldu
- Alaattin Çakıcı’dan Melih Bulu’ya mektuplu destek
- Uzaylılar Dünya'yı neden ziyaret etmiyor?
- Hastanelere yazı gitti iddiası
- Yavaş’a karşı belediye bütçesinden ilan vermiş!
- Altun'un Boğaziçi videosu yorumlara kapatıldı