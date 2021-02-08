Zlatan '500' dedi

Zlatan Ibrahimovic, kulüpler kariyerindeki 500. golüne ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
08 Şubat 2021 Pazartesi, 11:06
Zlatan '500' dedi
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İtalya Serie A'da Milan forması giyen 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, Crotone karşısında bulduğu golle kulüpler kariyerinde toplam 500 gole ulaştı.

Zlatan'n kulüpler kariyerindeki 500 golün dağılımı şöyle:

Malmö 18

Ajax 48

Juventus 26

Inter 66

Barcelona 22

PSG 156

Manchester United 29

LA Galaxy 53

AC Milan 82


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