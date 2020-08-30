Zlatan Ibrahimovic kararını verdi

30 Ağustos 2020 Pazar, 12:01

ABD Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy takımı ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra 8 yıl aranın ardından yeniden Milan’a dönen Zlatan Ibrahimovic, İtalyan deviyle yarım sezonluk bir anlaşmaya varmıştı. Sezonun sona ermesinin ardından Milan ile olan sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki İsveçli yıldız, kırmızı-siyahlı ekiple yıllık 7 milyon Avro ücret karşılığında yeniden anlaşmaya vardı.

Transferi hakkında Milan’ın resmi sosyal medya hesabına konuşan Zlatan Ibrahimovic, “Eve geri dönmek istedim. Şimdi daha iyi sonuçlar alabilmek için çalışmalara başlayabiliriz” dedi.

Milan’a maskot olmak için gelmediğini de sözlerine ekleyen Ibrahimovic “Kendimi iyi hissediyorum. Milan’ın, hak ettiği eski günlerine dönmesine katkı sağlamak için geldi. Milan ile altı aylık bir birlikteliğimiz oldu. Ancak henüz hiçbir şey kazanamadık. Taraftarlardan da başarıya gideceğimiz bu yolda yanımızda olmalarını istiyorum. Her zaman şampiyon Milan!” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 18 maça çıkan Zlatan Ibrahimovic, 10 gole imza atmıştı. Özellikle pandemi sonrası yeniden başlayan İtalya Ligi’nde Hakan Çalhanoğlu ile Ibrahimovic’in uyumu dikkat çekmişti. İkili, gollere yaptıkları katkıyla Milan’ın başarılı sonuçlar almasında önemli pay sahibi olmuşlardı.

KORONA DÖNEMİNDE KRİZ

Milan, koronavirüs salgını sonrası liglerin ertelenmesinin ardından ülkelerine giden futbolculardan, 20 Nisan'da İtalya'ya geri dönmelerini istemişti. Liglerin ne zaman başlayacağının belli olmadığı dönemde Milan'da Ibrahimovic, belirlenen tarihte İtalya'ya dönmemişti.

O dönemde çalışmalarını ortağı olduğu Hammarby takımında sürdüren Ibrahimovic, İtalya'ya erken gelmesi için geçerli bir neden göremediğini kulübe açıklamıştı. Ibrahimovic'in liglerin başlayacağı tarih kesinlik kazanmadan İtalya'ya gelmeyeceğini belirtmişti. Serie A’nın yeniden başlama tarihi açıklandığında ise İsveçli yıldız, tüm takım gibi İtalya’ya gelmişti.