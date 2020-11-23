Zlatan İbrahimovic'den Milanlıları üzen haber

23 Kasım 2020 Pazartesi, 15:21

Sky Sports'un haberine göre İsveçli yıldız 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Milan'ın bu sezonki en büyük silahı olan 39 yaşındaki İbrahimovic Serie A'da çıktığı 6 maçta 10 gol kaydederek takımının lig liderliğe yükselmesine katkıda bulundu.