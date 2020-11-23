Zlatan İbrahimovic'den Milanlıları üzen haber

Dün akşam Milan'ın, Napoli'yi 3-1 mağlup ettiği maçta takımı adına 2 gol atarak galibiyette önemli pay sahibi olan Zlatan İbrahimovic sakatlandı.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2020 Pazartesi, 15:21
Zlatan İbrahimovic'den Milanlıları üzen haber
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Sky Sports'un haberine göre İsveçli yıldız 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Milan'ın bu sezonki en büyük silahı olan 39 yaşındaki İbrahimovic Serie A'da çıktığı 6 maçta 10 gol kaydederek takımının lig liderliğe yükselmesine katkıda bulundu. 


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