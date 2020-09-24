Zlatan Ibrahimovic'in test sonucu belli oldu!

Milan'ın İsveçli yıldızı ve son haftaların formda ismi İbrahimovic'in testi pozitif çıktı,

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2020 Perşembe, 16:29
Zlatan Ibrahimovic'in test sonucu belli oldu!
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İsveç futbolunun hırçın yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

Milan takımının Avrupa kupası maçları öncesi yaptırdığı rutin PCR kontrolüne giren Zlatan Ibrahimovic'in test sonucu belli oldu!

Ibrahimovic'in testi pozitif çıktı.



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