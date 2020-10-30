Zlatan'dan koronavirüs uyarısı "Siz Zlatan değilsiniz"
İtalya'da artan virüs vakalarının ardından sporcular halkı tedbirler konusunda uyarıyor. Zlatan Ibrahimovic kendine has tarzıyla bir mesaj paylaştı.
Zlatan İbrahimovic koronavirüs ile kendi yöntemleriyle mücadele ediyor.
Milan'ın yıldız golcüsü, virüsü yendikten sonra İtalyan halkını salgın hakkında uyardı.
Hayranlarına "Siz Zlatan değilsiniz" diyen 39 yaşındaki futbolcu, tedbirleri hatırlattı.
"Virüs bana meydan okudu ve ben kazandım. Ancak siz Zlatan değilsiniz. Virüse meydan okumayın. Kafanızı kullanın ve kurallara uyun. Her zaman mesafe ve maske. Biz kazanacağız."
İsveçli yıldız corona virüs tedavisini atlattıktan sonra sahaya çıktığı 3 maçta 4 gol attı.
İTALYA'DA KORONAVİRÜS TABLOSU
İtalya'da Covid-19 salgınında, son 24 saatte 26 bin 831 yeni vaka kaydedildi.
Aktif hasta sayısı da 299 bin 191'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 1651'e yükseldi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 217 artarak, 38 bin 122'ye çıktı. Ülkede son üç gündür günlük ölen sayısı 200'ün üzerinde seyrediyor.
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